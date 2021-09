Bakayoko: “Milan più forte rispetto al passato, mi piacerebbe restare e vincere lo scudetto”

Tiemoué Bakayoko, ‘nuovo’ centrocampista del Milan, è intervenuto nella consueta conferenza stampa di presentazione per parlare del suo ritorno in rossonero. Di seguito le sue parole.

Sulla approdo al Milan

“Ho un bellissimo rapporto con la tifoseria del Milan, anche se all’inizio non è stato facile. Ma col passare dei mesi ho acquisito più fiducia: ho ricevuto tanto amore qui, spero di poterlo restituire”.

Paragone passato-presente

“Ricordo benissimo l’ultima partita contro la SPAL, è un cattivo ricordo perché eravamo quasi arrivati al traguardo. Sono molto contento di poter tornare qui e giocare la Champions. La squadra è cresciuta, è ancora più forte di allora, ho visto migliorare tantissimo il club. Inoltre ci sono tantissimi francesi. Penso che sia una buona cosa avere tanti giocatori francesi o che parlano il francese. La squadra è più forte, non solo per questo, ma perché in generale è migliorata e non vedo l’ora di giocare insieme a tutti gli altri e portare a casa buoni risultati insieme”.

Sul suo ruolo nel Milan di Pioli

“Abbiamo parlato con l’allenatore appena arrivato, in modo sereno. Sappiamo che nel calcio ognuno deve guadagnarsi il posto e io gli ho detto che sono pronto a lavorare e darò il massimo per aiutare i compagni. La squadra ha ottenuto ottimi risultati, voglio portare l’esperienza acquisita negli altri club e a livello internazionale”.

Su Maldini

“Abbiamo un ottimo rapporto che si è consolidato sempre di più. Mi ha aiutato moltissimo nei miei inizi, mi è stato vicino quando ho avuto difficoltà. È una bella persona, parlano i fatti e ho imparato tantissimo da lui”.

Sul suo futuro e sullo Scudetto

“Sicuramente, mi piacerebbe molto restare qui. Sono molto legato a questo club, è una cosa nota: considero questa squadra la mia seconda casa. Scudetto? Quando ti chiami Milan, devi provare a vincere tutti i trofei possibili e cercherò di fare il massimo per questo”.

Su Kessie

“Con Franck sono stato bene, ora molte cose sono cambiate e penso che sia cresciuto tanto. Sono contento di ritrovarlo. Per quanto riguarda il suo futuro, da parte mia spero che rimanga qui, è un giocatore molto importante per a squadra”.

