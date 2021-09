Bakayoko: “Io e Kessie orgogliosi del colore della nostra pelle”

Tiémoué Bakayoko, centrocampista del Milan oggetto di insulti razzisti da parte dei tifosi della Lazio, ha scritto un post sui social per commentare la triste vicenda. Ecco le sue parole:

“Grazie per la calorosa accoglienza rossonera. Mi sono purtroppo infortunato al mio esordio, ma la cosa più importante sono i 3 punti della squadra. Dico ad alcuni tifosi della Lazio e alle loro grida razziste verso me e mio fratello Kessie: siamo forti e orgogliosi del nostro colore della pelle. Ho tutta la mia fiducia nel nostro club per identificarli”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiemoué Bakayoko 14 🇫🇷🇨🇮 (@bakayoko_official14)

Foto: Instagram Bakayoko