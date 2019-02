Bakayoko: “Innamorato di Piatek. Chi dice che il Milan non è più un grande club…”

Tiemoué Bakayoko, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di RMC Sport France soffermandosi anche sul proprio futuro: “L’avvio di stagione non è stato facile ma ora sono molto felice di quello che sto vivendo. Vorrei arrivare tra le prime quattro in classifica e ricevere una sorpresa, ovvero la convocazione in nazionale. Futuro? Oggi non posso rispondere, aspettiamo la fine della stagione. Sto molto bene a Milano e vorrei continuare al Milan, ma ho un contratto con il Chelsea. Chi dice che il Milan non è più un grande club si sbaglia. Non c’è neanche bisogno di parlare del palmares o della storia del club, tutti li conoscono. Quando sono arrivato ho visto tutte le foto e i trofei, è davvero impressionante. È triste che il club non abbia partecipato alle ultime Champions, spero che quest’anno riusciremo a tornarci. Piatek? Spesso mi chiedono cosa pensi di lui: calcisticamente ne sono completamente innamorato”, ha chiuso Bakayoko.

Foto: Metro