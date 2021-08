Bakayoko conferma tutto via social: il Milan sta per riabbracciarlo

Bakayoko sta per tornare a vestire il rossonero. La trattativa si è sbloccata in giornata. Come riportato stamattina, si tratta di una operazione in prestito leggermente con riscatto fissato tra 18 e 20milioni, in modo da permettere a Bakayoko di sbarcare nelle prossime ore in Italia per mettersi a disposizione di Pioli.

La conferma che tutto sia praticamente fatto arriva dallo stesso giocatore che su twitter ha postato due clessidre, un indizio social importante come a far capire che è solo questione di tempo e poi sarà nuovamente un giocatore del Milan.

Foto: Instagram personale