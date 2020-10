Una volata favolosa del Napoli che in pochissimo tempo ha corteggiato Bakayoko e ha chiuso la trattativa come vi avevamo anticipato. E’ stato depositato pochi minuti fa il contratto in Lega, con il centrocampista del Chelsea che abbraccia finalmente Gattuso dopo un sì convinto che vi abbiamo raccontato in anteprima.

Foto: Monaco Twitter