Bakambu: “In Europa si ricordano ancora di quello che so fare, voglio tornarci. Barcellona? Essere accostato a loro è uno stimolo in più”

Cedric Bakambu dopo l’avventura in Cina al Beijing Guoan è rimasto svincolato e ai microfoni di Fichajes.com ha parlato del suo futuro: “Voglio tornare in Europa, ci sono già stati parecchi contatti con alcuni club e spero di prendere la decisione giusta per il mio futuro. Voglio trovare un club in cui sentirmi amato dalla dirigenza e dello staff tecnico e che ovviamente rappresenti una sfida sportiva. Ho già una piccola idea di cosa voglio fare, ma vedremo come andrà. Barcellona? È un onore essere associato a un club simile ed è uno stimolo. Questo interesse dimostra che il mio lavoro in Cina ha dato i suoi frutti e che, nonostante abbia giocato dall’altra parte del mondo, in Europa ancora si ricordano di me e di quello che so fare”.

FOTO: Twitter Beijing