Bajrami e perla di Berardi, il Sassuolo ci prende gusto e sbanca San Siro: 2-1 all’Inter

Il Sassuolo ci prende gusto e, dopo aver vinto 4-2 con la Juventus, sbanca anche San Siro vincendo 2-1 contro l’Inter. I padroni di casa passano in vantaggio in pieno recupero della prima frazione di gioco con un grande spunto personale di Denzel Dumfries. Il rullino della gara, però, cambia nella ripresa. a meno di dieci minuti dall’inizio del secondo tempo, è Bajrami a firmare l’1-1 in casa dell’Inter, complice un errore di Yann Sommer: davvero rivedibile l’intervento del portiere svizzero, fulminato sul proprio palo dalla conclusione del numero 11 neroverde. Poi sale in cattedra Berardi: finta, verso il centro, palla sul sinistro e tiro a giro. Sassuolo a regalare il sorpasso dei neroverdi sull’Inter: 2-1 a San Siro a poco meno di mezzora dal novantesimo. L’Inter si riversa in avanti, ma senza rendersi pericolosa. E all’88’ arriva un’altra grande occasione per i neroverdi ma Sommer, questa volta, risponde presente sul tentativo di Laurienté. L’ultimo squillo della gara porta la firma di Lautaro Martinez, bravo a crearsi lo spazio per andare alla conclusione ma il suo tiro si spegne sul fondo. Termina così 1-2 a San Siro.

Foto: Instagram Serie A