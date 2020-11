Bajevic: “L’Italia ha aperto un grande ciclo. Noi siamo in emergenza”

Domani l’Italia giocherà a Sarajevo l’ultima partita della Nations League. Una vittoria con la Bosnia consentirebbe l’accesso alle Final 4 dell’anno prossimo.

In conferenza stampa, il CT della Bosnia, Bajevic, ha analizzato la gara con gli Azzurri. Queste le sue parole: “Abbiamo 21 giocatori, 2 portieri, 3 casi positivi al Covid. Abbiamo fatto dei prelievi stamattina e vedremo i risultati. Per quanto ci riguarda stiamo parlando ancora dell’Olanda. I calciatori sono stanchi, poi parliamo con il preparatore per la situazione di domani”.

Sull’Italia: “Loro giocano sempre per vincere, hanno fatto 13 partite e non ne hanno persa nessuna. Tutti hanno cercato di batterli, Olanda, Polonia, nessuno ci è riuscito. Con il loro atteggiamento, con la pressione, con il modo in cui intonano l’inno nazionale hanno voglia di vincere. Le nostre aspettative sono quelle che sono, hanno individualità, anche con i problemi del Covid con le squadre che non li lasciavano partire. Hanno aperto un grande ciclo, credo che possano arrivare a vincere qualcosa di importante”.

Foto: Klix