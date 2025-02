Bajcetic si presenta: “Porterò energia e voglia al Las Palmas”

Bajcetic è un nuovo giocatore del Las Palmas. Il calciatore spagnolo, in presito dal Liverpool, è pronto a dare prova delle sue grande qualità. Si è così presentato ai microfoni del suo nuovo club: “Il Las Palmas è una squadra che dà opportunità, voglio crescere come giocatore. Anche perché è importante che i giocatori in prestito giochino e aumentino il loro valore. Ho parlato con il manager prima di venire qui e mi ha dato molta sicurezza. Mi ha chiesto di portare atteggiamento e desiderio. Gli ho detto che non sarebbero mancati. Posso portare energia e voglia e la squadra sta andando bene nell’ultimo periodo”.

FOTO: X Las Palmas