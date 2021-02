Paolo Baiocco ha firmato il contratto con lo legherà alla Paganese fino a giugno con opzione in caso di salvezza. Per il portiere classe 1989 si tratta di un ritorno a Pagani, prima ha risolto il contratto che lo legava al Perugia. Nella foto Baiocco è in compagnia di Guglielmo Stendardo, l’agente che ha curato l’operazione.