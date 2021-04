Eric Bailly ha commentato così il rinnovo fino al 2024 col Manchester United: “Sono davvero felice. Non ci ho pensato un attimo a fare questa scelta, amo questo club e amo giocare per il Manchester United. Sono felice e lo è anche la mia famiglia. Ora ho superato l’infortunio, sto bene. Il nuovo contratto è come una nuova sfida e sono pronto”.