Ora è ufficiale: Leon Bailey è un nuovo giocatore della Roma
20/08/2025 | 10:35:05
Ve l’abbiamo raccontata passo dopo passo fino alle conferme del 14 agosto, Leon Bailey è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il club giallorosso ha ufficializzato l’acquisto del giamaicano sul proprio sito. Di seguito il comunicato: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Leon Bailey dall’Aston Villa. L’operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. Classe 1997, Bailey è il primo calciatore giamaicano della storia giallorossa. Nato a Kingston, trasferitosi in Europa all’età di 13 anni, da professionista ha vestito le maglie di Genk, BayerLeverkusen e Aston Villa. Di ruolo esterno offensivo, conta 377 presenze tra competizioni nazionali e internazionali con 76 gol segnati. Bailey ha scelto la maglia numero 31. Benvenuto a Roma, Leon!”.
Foto: sito Roma
