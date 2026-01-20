Bailey-Roma, nessuna sorpresa: rapporto ai titoli di coda. E Baldanzi…

20/01/2026 | 13:28:52

In mattinata ci sono stati dialoghi tra Roma e Aston Villa per interrompere il prestito di Leon Bailey. Si viaggia verso questa soluzione, il giamaicano è destinato a tornare in Inghilterra per individuare un’altra soluzione. Dopo la trattativa per Malen, i rapporti tra club sono ottimi. Per quanto riguarda Baldanzi al Genoa, nostra esclusiva del 8 gennaio scorso quando parlammo dei primi contatti a sorpresa con De Rossi, si aspetta soltanto l’ultimo placet di Gasperini, gli accordi tra i club sono totali.

Foto: Instagram Baldanzi