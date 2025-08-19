Roma, è il Bailey day: il giocatore è atteso a Ciampino

19/08/2025 | 10:45:31

Operazione in chiusura e scambio di documenti completato, Leon Bailey è ormai pronto a trasferirsi a Roma. I sostenitori di fede giallorossa sono pronti ad attenderlo in giornata a Ciampino, intono alle 14:20. Confermate le indiscrezioni del pomeriggio del 14 agosto da parte di The Athletic che vedevano il club della Capitale alla ricerca di due interpreti offensivi tra cui il nativo di Kingston. Manca davvero poco prima delle visite mediche e della firma sul contratto. Una nuova freccia messa a disposizione di Gian Piero Gasperini.

Foto: Instagram Bailey