Aston Villa-Newcastle, Bailey escluso: la Roma lo aspetta
16/08/2025 | 12:47:24
Assist di mercato per la Roma direttamente da Birmingham. Dopo le conferme di qualche giorno fa, Leon Bailey è stato escluso dai giocatori a disposizione di Unai Emery per la sfida al Newcastle. Di seguito la formazione ufficiale scelta dal tecnico spagnolo:
Aston Villa (4-2-3-1): Bizot; Cash, Mings, Konsa, Digne; Kamara, Onana A.; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins. All.: Emery. A disp.: Malen, Buendia, Guessand, Maatsen, Jimoh-Aloba, Wright, Bogarde, Pau Torres, Iling-Junior.
Foto: Instagram Bailey