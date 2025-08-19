Bailey è sbarcato a Roma: adesso visite e firma

19/08/2025 | 14:53:29

Leon Bailey è atterrato in questo momento all’aeroporto di Ciampino e si appresta a diventare un nuovo giocatore della Roma. Come abbiamo raccontato il 14 agosto, il club della Capitale era alla ricerca di due interpreti offensivi, uno di questi proprio il calciatore giamaicano di proprietà dell’Aston Villa. In attesa di conoscere il secondo nome che giocherà alla corte di Gian Piero Gasperini, i sostenitori giallorossi possono godersi il nuovo arrivato. Il prossimo step che separa Bailey dall’ufficialità è rappresentato dalle consuete visite mediche.

Foto: Instagram Bailey