Chi è Bahoya, l’ambizioso attaccante dell’Eintracht Francoforte

25/08/2025 | 14:25:22

Al 25′ e al 47′, Jean-Matteo Bahoya si è iscritto al match tra Eintracht Francoforte e Werder Brema, siglando una pesante doppietta. Il giocatore si è espresso così sulla sua prestazione, non frenando la sua grande ambizione in vista del prosieguo della stagione: “È stato bello, ma preferirei fare più gol in Bundesliga o fornire più assist. Se posso, quest’anno vorrei segnare 20 gol”. Niente male per un classe 2005 che già nella passata stagione si era fatto notare per aver fatto registrare il record di velocità in Bundesliga: 37,16 km/h alla 26ª giornata in trasferta contro il Bochum. Considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio francese, Bahoya è un esterno offensivo versatile, in grado di giocare anche in posizione più centrale. Dopo aver siglato la sua prima doppietta della carriera, il nativo di Montfermeil ha dimostrato grande sicurezza, quella che generalmente indica due possibilità: un futuro glorioso o un’ingenua presunzione che non valorizzerà il suo talento grezzo.

Foto: Instagram Bahoya