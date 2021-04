Bagni: “Il Napoli è la favorita per l’ultimo posto in Champions League. Domenica fermerà anche l’Inter”

Salvatore Bagni, ex ala di Inter e Napoli, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato delle chance di Champions League degli azzurri e del big match di domenica proprio contro l’Inter: “Oltre Inter e Milan, anche la Juventus non resterà fuori dall’Europa che conta, quindi resta un solo posto a disposizione. Penso che il Napoli sia la squadra con maggiori chance di entrare tra le prime quattro perché ritengo che l’organico azzurro sia inferiore solo a quello nerazzurro. Sono convinto che domenica interromperà anche la striscia di vittorie interiste”.

Foto: youtube Inter