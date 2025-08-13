Il ds Vagnati: “Schuurs il mio miglior colpo al Torino. Cairo rimase impressionato da una trattativa”

13/08/2025 | 12:40:12

Il direttore tecnico del Torino, Davide Vaganti ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Di seguito l’estratto delle sue dichiarazioni: “Il miglior colpo? È stato Lazzari, preso a zero, in svincolo, dal Porto Tolle in D, e poi venduto alla Lazio per 15 milioni”. Il presidente Cairo rimase impressionato da una trattativa: “Sì, l’affare Gomis, il portiere. E sul trasferimento di Bonifazi pensavo che non fosse conveniente per la Spal, lo dissi e restai fermo sulle mie posizioni. Il presidente Cairo mi confidò che gli era piaciuto il mio atteggiamento, teso al bene e agli interessi della società per cui lavoravo. Sento molto la responsabilità del denaro altrui. Se i soldi sono miei, posso fare ciò che voglio. Se non sono miei, devo stare più attento e ottenere il massimo”. Vagnati svela il suo miglior affare al Torino: “Schuurs, difensore fortissimo e ragazzo straordinario, di una sensibilità unica. È fermo per infortunio da quasi due anni e prego perché ritorni in campo: qualche miglioramento c’è. Poi vorrei citare Milinkovic Savic, il portiere. Non è stato un mio colpo, ma l’ho sempre difeso dalle critiche. Aveva un potenziale enorme, al Napoli crescerà ancora”.

Foto: Instagram Vagnati