Baggio: “Nessun rimpianto a parte il mondiale del 94. Ripenso ancora a quel rigore”

Roberto Baggio ha . rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del festival dello sport di trento: “Il calcio è stata la mia grande passione, non ho nessun rimpianto a parte il Mondiale del ’94. Per il resto credo di aver fatto tutto quello che era nelle mie possibilità, sono molto felice di quello che ho fatto. Tante volte quando vado a dormire mi ritrovo a pensare a quel rigore. Sognavo una finale Italia-Brasile sin da bambino e con quell’errore ho dato il colpo di grazia alla mia squadra”.

Sulla mancata convocazione al mondiale 2002: “In me c’era tanta voglia di rivincita proprio dopo quel rigore sparato alto a Pasadena. Forse farò la figura del presuntuoso ma a quel Mondiale meritavo di esserci“.

“Ho avuto la fortuna di misurarmi con grandissimi campioni. Il migliore di tutti secondo me è stato Van Basten. L’ho ammirato molto e purtroppo non ha potuto giocare per tanti anni come meritava. Cristiano Ronaldo è un fenomeno e anche Dybala ha grandissime qualità. I giocatori di quel livello, quando le cose non vanno benissimo, vengono subito messi in discussione. E anche Sarri penso che sia un ottimo allenatore, ha sempre fatto bene in tutte le categorie. Ci vuole un po’ di tempo per vedere il suo gioco ma a Napoli faceva il miglior calcio d’Italia.”