Baggio: “Lasciare il calcio mi ha ridato vita e ossigeno. Vederlo oggi senza tifosi è davvero triste”

In una bella intervista a Repubblica, in edicola domani nel magazine Venerdì, Roberto Baggio ha parlato della sua quotidianità, ma non solo. Ecco alcune delle sue dichiarazioni, raccolte da fcinter1908.it:

“Mettiamoci d’accordo: quelli che senza pallone si sentono appagati e felici sono dei falliti? Lasciare il calcio mi ha ridato vita e ossigeno. Spacco la legna, uso il trattore e la sera sono così stanco che mi gira la testa.

Sono a contatto con la natura, che è la cosa più bella. Poi, faccio dei lavori che mi danno soddisfazioni. Mi accontento delle cose più piccole, che alla fine sono anche le più belle”.

“L’amore della gente dopo 17 anni aver smesso di giocare a calcio? Non so, è una cosa bellissima e sorprendente perché sono passati tanti anni. Forse, la semplicità che mi ha sempre contraddistinto è stata apprezzata dalla gente”.