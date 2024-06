Baggio a Coverciano: “La chiamata di Spalletti è stata una bella sorpresa”

Roberto Baggio ha salutato sorridente all’ingresso di Coverciano, dove è stato invitato insieme ad altri grandi numeri dieci della Nazionale. Incontrerà i calciatori che sono stati convocati dal Ct Luciano Spalletti in vista dell’Europeo che prenderà il via tra meno di due settimane in Germania. Ecco le sue parole a Sky:

“Di nuovo a Coverciano? Sono più di 40 anni che vengo qua… E l’Italia penso possa fare bene all’Europeo”

Foto: instagram Baggio