Bagarre Guler: entra in scena anche la Bundesliga

Prosegue senza sosta la sfida di mercato per Arda Guler. Abbiamo raccontato di come il Barcellona fosse molto ottimista rispetto alla chiusura della trattativa, dopo il viaggio di Deco in Turchia. Ad ogni modo la concorrenza non manca, a partire dal Real Madrid fino al Milan che si era informato. Ma non solo. Stando quanto riportato da Gianluigi Longari, nella bagarre per il talento del Fenerbahce si sarebbero inseriti anche dei club della Bundesliga: in particolare il Lipsia si è messo in contatto con chi gestisce il giocatore, e c’è stato un sondaggio esplorativo anche da parte del Borussia Dortmund.

Foto: Arda Güler Pagina Facebook