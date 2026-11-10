Baena esce allo scoperto su Julián Álvarez: “Le forme non ci sono piaciute”. E apre a Zubimendi

10/11/2026 | 10:00:05

Alex Baena non si nasconde e affronta uno degli argomenti più delicati in casa Atletico Madrid: il caso Julián Álvarez. Il centrocampista spagnolo, intervenuto ai microfoni di Cadena SER durante il programma “El Larguero”, ha raccontato come lo spogliatoio abbia vissuto le dichiarazioni dell’argentino della scorsa estate, quando aveva manifestato il desiderio di trasferirsi al Barcellona. “Si fa un po’ strano quando un compagno dice pubblicamente che vuole andare via. Non ci ha fatto molto piacere. Capisco che un giocatore possa avere dei dubbi se arrivano Barcellona o Real Madrid, ma credo che siano state soprattutto le forme a darci fastidio”, ha dichiarato Baena. Il centrocampista ha poi aggiunto: “Lo avremmo sostenuto qualunque cosa avesse deciso di fare. Personalmente non gli ho detto nulla. È un ragazzo molto intelligente e sapeva quello che aveva fatto e come poteva essere recepito da noi. Ci ha chiesto scusa a tutti e questo gli fa molto onore”. Baena ha anche difeso il compagno dalle critiche ricevute dopo la sconfitta contro il Barcellona: “Ha passato una brutta notte dopo la partita, ma nel quotidiano è coinvolto, scherza e lavora. La gente pretende molto da lui perché è Julián, uno dei migliori attaccanti del mondo. Una giornata negativa può capitare a chiunque, succedeva anche a Cristiano Ronaldo e Messi“. Sulla tensione con i tifosi del Metropolitano, ha aggiunto: “Capisco che la gente dell’Atletico sia arrabbiata per il modo in cui sono andate le cose, ma Julián sta lavorando molto per tornare al suo livello. Abbiamo bisogno di lui per raggiungere i nostri obiettivi e, poco alla volta, riconquisterà l’affetto dei tifosi”. Nel corso dell’intervista c’è stato spazio anche per il mercato e per il possibile arrivo di Martín Zubimendi dall’Arsenal. Baena non ha nascosto il proprio entusiasmo davanti a questa eventualità: “Mi piacerebbe tantissimo che venisse Zubimendi. È il secondo miglior mediano al mondo, perché davanti a lui c’è Rodri. Sarebbe un grande acquisto per la squadra e per lo spogliatoio, anche perché è una grande persona”. Infine, Baena è tornato sulla sconfitta contro il Barcellona, ammettendo di aver trascorso una notte difficile: “Non ho dormito per tutta la notte perché ero arrabbiato. Ci ho pensato molto dopo aver perso contro il Barça”. Secondo il centrocampista, l’Atletico avrebbe meritato un risultato diverso: “Abbiamo fatto una delle migliori prime frazioni da quando sono qui. Ci è mancato mantenere la stessa intensità per tutta la partita. Avevamo occasioni molto più nitide del Barcellona e abbiamo perso un’opportunità che non dovevamo sprecare per portarci in testa alla classifica”.

foto: instagram Baena