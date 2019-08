Badu: “Sto bene, grazie a tutti per i vostri auguri”

Dopo il ricovero in ospedale per un microembolia polmonare, il centrocampista dell’Hellas Verona Badu, ha voluto rassicurare tutti. Il ghanese, classe 1990, è stato ricoverato all’Ospedale Cuore di Negrar per accertamenti e dovrà stare sotto osservazione per qualche giorno. Attraverso il suo profilo Instagram il giocatore ha voluto rassicurare tutti: “Buongiorno e grazie a tutti per i vostri auguri sono in buone condizioni. Dio ci benedica tutti. Tanto amore”.

Foto: Fantamagazine