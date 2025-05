Badelj: “Salutare il Genoa non è stato facile. Ho portato rispetto in ogni piazza”

17/05/2025 | 23:56:53

Milan Badelj ha salutato il Genoa, club che lascerà a fine stagione per tornare in Croazia.

Il centrocampista ha così parlato a Dazn dopo la gara contro l’Atalanta: “Tante emozioni, non so come trovare le parole: è stato uno dei 2-3 giorni più particolari della mia carriera davanti al popolo che mi ha raccolto e al quale ho dato veramente tutto”.

Cosa è stato per te il Genoa? “La stazione giusta al momento giusto, è stata la mia casa. Non sono genovese, ma il modo in cui sono stato adottato l’ho sentito da subito e poi è cresciuto. La decisione di andar via non è stata facile, ci è voluto tanto tempo”.

Tornerai in Croazia? “Sì, torno in Croazia. La decisione di smettere o no non è ancora definitiva, anche se sembra che stia arrivando molto più veloce rispetto a quella di lasciare il Genoa. Ho cercato di portare rispetto dove sono stato e l’ho ricevuto nelle squadre in cui ho giocato”.

Ti aspettavi un saluto come questo? “Il rispetto e l’amore che ricevi dai compagni sono un segnale che hai fatto bene. Non potevo sperare di avere di più, tutto è stato meraviglioso: dal più giovane al più grande ma lo sanno. Non ho bisogno di aggiungere altro”.

Foto: sito Genoa