Badelj: “Non ho mai smesso di amare la Fiorentina, riconquisterò i tifosi. Alla Lazio…”

Milan Badelj riabbraccia la Fiorentina. Il centrocampista croato ha parlato così in conferenza stampa: “L’anno scorso ho preso la decisione di lasciare la Fiorentina solo per motivi sportivi. Dopo quattro anni trascorsi qua la mia volontà a 29 anni era di provare qualcos’altro. Oggi il mondo per me è cambiato, parecchio. Il mio legame con Firenze, la Fiorentina ed i fiorentini non è mai stato in dubbio. Non ho mai smesso di amarvi. Tranne la permanenza alla Lazio, questa per me era l’unica soluzione. Riparto dalle persone che mi hanno portato qua, le ringrazio di cuore. Farò di tutto per conquistare la fiducia dei tifosi. Fascia? Non mi aspetto di averla. In questo momento è sul braccio di un uomo vero, che se la merita. L’anno scorso è stato più scuro che chiaro, colpa mia. Non sono riuscito ad adattarmi al meglio in città e nel modo di gioco della squadra. E’ un fallimento mio, responsabilità mia. Volevo comunque ringraziare la Lazio, sarò sempre grato per l’opportunità che mi ha dato. Nei momenti decisivi non sono stato pronto a conquistarmi il mio spazio. L’addio alla Viola? Non ho avuto l’impressione che la Fiorentina volesse tenermi a tutti i costi, ma alla fine la decisione di andare via l’ho presa io. Non è mai stata una questione di soldi”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina