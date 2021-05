Badelj: “Il Genoa non deve cadere nella trappola della Lazio, ti punisce con le sue verticalizzazioni”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Milan Badelj ha parlato dei pericoli per il suo Genoa nel match contro la Lazio: “Il Genoa non deve cadere nella trappola della Lazio, ci sono momenti della partita in cui ti senti superiore, ma invece sei più fragile perché poi loro ti puniscono con le loro verticalizzazioni partendo dal basso. Sono molto concreti quando attaccano. Quindi dobbiamo stare molto attenti”.

Foto: Twitter Genoa