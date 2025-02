Badé sull’Aston Villa: “Ho rifiutato perché ho grandi ambizioni con il Siviglia”

Loic Badé è stato al centro di questa sessione invernale di calciomercato. In particolar modo, a mostrare grande interesse per il difensore del Siviglia è stato l’Aston Villa. A parlarne è stato proprio il calciatore stesso nel corso di un’intervista rilasciata a Mucho Deporte: “Mi sento moto bene qui. la cosa importante è progredire e io penso di poterlo fare con questa squadra e con questo allenatore. È ciò che voglio e per questo ho deciso di rimanere qui. Emery e Monchi? Abbiamo parlato e hanno capito la mia situazione. Alla fine ho detto che volevo rimanere qui. Ho l’ambizione di fare belle cose con il Siviglia. Chiaro che quando arriva una proposta bisogna pensarci, ma il mio obiettivo è rimanere qui e arrivare il più in alto possibile. Da oggi sono un tifoso del Siviglia fino al 2029, poi vedremo cosa succederà”.

FOTO: Instagram Siviglia