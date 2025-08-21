Ufficiale: Badé è un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen

21/08/2025 | 17:10:26

Non solo Claudio Echeverri, il Bayer Leverkusen si assicura le prestazioni del difensore Loic Badé. Di seguito il comunicato del club tedesco: “Il Bayer 04 Leverkusen ha ingaggiato il difensore centrale francese Loïc Badé. Il nazionale transalpino si trasferisce dal club di Liga spagnola FC Siviglia al ‘Die Aspirin’. Badé ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2030 e indosserà la maglia numero 5 nella squadra guidata dall’allenatore Erik ten Hag. Badé ha esordito con la nazionale francese lo scorso giugno, nel torneo finale di UEFA Nations League in Germania, nella vittoria per 2-0 contro la Germania nella finale per il terzo posto. Con il Siviglia ha collezionato 79 presenze nella massima serie spagnola; in precedenza aveva giocato 46 partite in Ligue 1 con lo Stade Rennes”.

Foto: sito Bayer Leverkusen