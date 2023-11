Bacio non consensuale di Rubiales: la calciatrice Jenni Hermoso chiamata a testimoniare

Come riportato da Marca, il giudice del Tribunale Nazionale, Francisco de Jorge, ha convocato la calciatrice della nazionale spagnola, Jenni Hermoso, per testimoniare il 28 novembre riguardo al bacio non consensuale subito dall’ex presidente della Federazione spagnola, Luis Rubiales, dopo la finale della Coppa del Mondo a Sydney il 20 agosto.

Pochi giorni dopo la conclusione della Coppa del Mondo, Jenni Hermoso ha ufficialmente denunciato alla Procura della Repubblica che il bacio non consensuale ricevuto dal suo superiore non è stato reciproco. Ha inoltre sottolineato che lei e il suo entourage si sono sentiti sotto pressione da Rubiales e dal suo staff per difenderlo pubblicamente.

Foto: Instagram Jenni Hermoso