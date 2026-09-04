Baccin: “Vogliamo continuare a fare quanto fatto fino ad oggi. Con Chivu c’è un legame da anni”

04/09/2026 | 15:28:34

Il nuovo ds dell’Inter Baccin ha parlato in conferenza stampa: “E’ doveroso per me farvi un saluto nella mia nuova veste ufficiale. Farlo oggi per me ha un significato ancora maggiore, nel ventesimo anniversario dalla scomparsa di Facchetti, un monumento dell’Inter. Esprimo il mio grande ringraziamento alla proprietà e al presidente che hanno deciso di darmi questo ruolo con un grande attestato di stima. Sono profondamente grato della bellissima opportunità. Un grazie va anche ad Ausilio con cui ho condiviso gli ultimi dieci anni quotidianamente. Se oggi sono qui con una serenità morale è grazie anche al confronto con lui degli ultimi giorni, affronto questa sfida con lo spirito giusto. Con Chivu abbiamo condiviso l’ultima stagione esaltante, ma siamo legati da anni anche attraverso il settore giovanile: ritrovarci qui dopo anni di gavetta è per me molto gratificante. Resto a disposizione, ci conosciamo tutti da anni: vi chiedo di avere rispetto della persona e del professionista perché da me lo avrete sempre. Non resta che continuare a fare quanto fatto fino ad ora”.

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