Baccin: “Orgoglioso che Taremi e Zielinski abbiano scelto l’Inter. Bento ci piace”

Nel corso dell’intervista con Sky, Dario Baccin – vice direttore dell’Inter – ha confermato quanto vi abbiamo anticipato in tempi non sospetti: Taremi e Zielisnki saranno due calciatori dell’Inter a partire dalla prossima stagione. Così Baccin: “Come tutti i mercati ci saranno delle difficoltà anche quest’anno, questo è un gruppo che ha fatto molto molto bene, ci sarà da toccare il meno possibile. Siamo orgogliosi di avere messo nel nostro organico due giocatori come Zielinski e Taremi, siamo fieri che ci abbiano scelto. Qualche cambiamento fisiologico ci sarà, ma lavoreremo per dare al mister giocatori funzionali. Il progetto vuole essere vincente anche in futuro. Bento? Intanto siamo contenti dei nostri portieri, si sono comportati bene, è chiaro che pensando al futuro Bento è uno dei nomi che stiamo valutando, che abbiamo osservato da molto vicino, si sta valorizzando moltissimo con la convocazione della Nazionale brasiliana. È prematuro parlare di lui, ma è fra i 2-3 portieri giovani e di prospettiva che seguiamo”.

Foto: Baccin Inter Twitter