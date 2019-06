Babel torna in Turchia: è ufficiale la firma fino al 2022 con il Galatasaray

Ryan Babel saluta la Premier League e torna in Turchia. Dopo l’esperienza in prestito al Fulham, l’attaccante olandese classe ’86 riparte dal Galatasaray. L’ex Ajax arriva a titolo definitivo dal Besiktas, per lui contratto triennale (scadenza 2022).

🤝 Yeni transferimiz Ryan Babel ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/DtfgPXzp2Q — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 28, 2019

Foto: Twitter ufficiale Galatasaray