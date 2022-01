Babacar riparte dal Copenaghen: “E’ un club con ambizioni internazionali. Non vedo l’ora di giocare e vincere”

Khouma Babacar da ieri è un nuovo giocatore del Copenaghen. L’attaccante, ex Sassuolo, ha parlato ai canali ufficiali del club, descrivendo le prime emozioni in Danimarca.

Queste le sue parole: “Non vedo l’ora di far parte di questa squadra. Conosco il club da molti anni perché vengo dalla stessa città in Senegal di Dame N’Doye, che ha fatto grandi cose qui. L’FCK è una società con grandi ambizioni internazionali e sono qui per aiutare la squadra a vincere titoli, oltre a partecipare ai più grandi tornei europei. Ho già parlato con Kevin Diks, che conosco dai tempi comuni alla Fiorentina. Mi ha parlato molto bene del club, della città e dell’intera struttura del Copenhagen. Non vedo l’ora di iniziare”.

Foto: Twitter Copenaghen