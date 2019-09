Babacar e il Lecce, storia di una lunga rincorsa, pentimenti e fumata bianca

Babacar e il Lecce, una lunga rincorsa partita oltre un mese fa e che ora vede il traguardo. Il club salentino lo aveva già preso, qualche settimana fa, ma Babacar aveva indugiato per poi riaprire. Poi, oggi – come vi abbiamo raccontato – un altro colpo di scena con i pentimenti e i ripensamenti del Lecce che avevano portato a una frenata. Ma nelle ultimissime ore c’è stata la nuova riapertura tra le parti, con il club che ha sciolto tutte le riserve e con l’attaccante che ha accettato la destinazione salentina. E ora, dopo aver scavalcato la concorrenza di Hellas e Spal, nell’ultimo incontro le parti hanno trovato un accordo totale per un prestito da 3 milioni più 4 di obbligo di riscatto in caso di salvezza. Fumata bianca, dunque, il Lecce si regala il colpo Babacar.

Foto: zimbio