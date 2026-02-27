Azzi-Pessina, 2-0 Monza all’ Entella. Brianzoli al comando
27/02/2026 | 21:06:01
Successo fondamentale del Monza che batte 2-0 la Virtus Entella. Il Monza assedia la porta ligure, che però riesce a salvarsi in diverse circostanze. Al 63′ la sblocca Azzi per i brianzoli. Al 91′ il raddoppio di capitan Pessina per il 2-0 che suggella la vittoria. Vittoria fondamentale del Monza che sale a 57 punti, al comando momentaneamente, scavalcando il Venezia. La Virtus Entella resta in zona retrocessione con 25 punti.
Foto: sito Monza