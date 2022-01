Azpilicueta su Lukaku: “Si è scusato con tutti e ha ribadito che giocare nel Chelsea è sempre stato un suo sogno”

Cesar Azpilicueta ha commentato ai canali ufficiali del Chelsea quanto successo con Lukaku: “Preferiremmo non affrontare questo tipo di situazione, ma una volta che è successo, abbiamo dovuto affrontarlo. Il manager del club prende le decisioni, Lukaku si è scusato con i tifosi, il manager e il club, la dirigenza e tutti. Ora sta cercando di avere successo con la squadra. Penso che abbia messo in chiaro che per lui era il suo sogno sin da quando era bambino giocare nel Chelsea e ora la cosa più importante è lavorare in campo come fa oggi per aiutare la squadra. L’allenatore ha l’esperienza per confrontarsi con diversi tipi di giocatori e in questa situazione, fin dal primo secondo, ha affrontato le cose con calma e senza prendere troppe decisioni emotive. Adesso dobbiamo mettercela alle spalle e concentrarci solo su quello che succede in campo“.

FOTO: Sito Chelsea