Azpilicueta saluta Sarri su Twitter: “Grazie per averci permesso di vivere una grande serata a Baku”

“Buona fortuna per la tua nuova avventura, mister! Grazie per il tuo lavoro che ci ha aiutato a vivere una grandissima serata a Baku”. Questo il messaggio pubblicato dal capitano del Chelsea, lo spagnolo Cesar Azpilicueta, sul proprio profilo twitter ufficiale. Il difensore ha così voluto salutare l’oramai ex tecnico dei blues, Maurizio Sarri, ringraziandolo in particolare per aver condotto la formazione inglese al successo nell’ultima edizione dell’Europa League.

https://twitter.com/CesarAzpi/status/1140268726031409153

Foto: twitter ufficiale Europa League