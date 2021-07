Azpilicueta: “Jorginho è un grandissimo giocatore, bisognerà fermarlo. È fondamentale per il gioco dell’Italia”

César Azpilicueta, terzino della Nazionale spagnola, nel corso di una conferenza stampa si è soffermato sulla partita di martedì contro l’Italia. Nella gara valida per la semifinale dell’Europeo, il difensore affronterà due suoi compagni di squadra al Chelsea come Jorginho ed Emerson Palmieri. “Se ci sentiamo? Abbiamo una chat tra giocatori del Chelsea, è normale. Ci vedremo martedì, alla fine il calcio è così: quando giochi in nazionale puoi affrontare compagni di squadra, e viceversa. È una cosa naturale, martedì ciascuno darà il massimo per il suo Paese. Jorginho? È un grandissimo giocatore, lo ha dimostrato sia al Chelsea che con l’Italia. È fondamentale per il modo di giocare, gli piace far girare il gioco, avere il pallone e controllare la partita. È un giocatore intelligente: meno sarà protagonista, più facilmente potremo giocare la nostra gara martedì”.

FOTO: Instagram Azpilicueta