Azpilicueta: “Il Mondiale per Club sarà la mia ultima competizione con l’Atletico. Speriamo di vincere”

12/06/2025 | 12:13:35

Cesar Azplicueta, difensore dell’Atletico Madrid, ha parlato in vista dell’esordio della squadra di Simeone nel Mondiale per Club.

Queste le sue parole ai canali ufficiali: “È un torneo molto emozionante e abbiamo l’opportunità di competere per un titolo importante. È una competizione nuova e ci presentiamo con grande entusiasmo”.

Qual è l’obiettivo dell’Atlético? “L’obiettivo è iniziare bene fin dalla prima partita. È un torneo breve, i piccoli dettagli sono molto importanti e l’obiettivo deve essere vincere il titolo. È per questo che siamo qui. Ci aspettano partite frenetiche, dovremo essere lucidi. Speriamo di poter dare ai nostri tifosi qualcosa per cui gioire”.

Primo test, il PSG: “È una grande opportunità per noi affrontare i campioni d’Europa, si sono aggiudicati il ​​titolo con un risultato clamoroso in finale. Li abbiamo già affrontati in passato, e ora li affronteremo di nuovo ai Mondiali. Arrivano con la sicurezza di aver vinto tre titoli e di giocare un buon calcio. Ma questa è una competizione nuova, partiamo da zero e abbiamo l’opportunità di affrontare un avversario con grandi giocatori”.

Come state vivendo le rivolte di Los Angeles? “Siamo a conoscenza degli incidenti che si stanno verificando. Ne siamo a conoscenza in hotel, ma il nostro piano non è cambiato”.

Cosa ti aspetti dal Botafogo? “Prima di tutto ci concentriamo sul PSG. Poi avremo Seattle e Botafogo. Ho giocato contro squadre brasiliane in altri Mondiali per club, ed è sempre dura”.

Dopo questo torneo dirai addio all’Atletico. “Sì. Spero che sia con un successo. Finiremmo nel modo più felice”.

Foto: Instagram Atletico