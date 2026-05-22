Azpilicueta annuncia il ritiro: “Sento che è il momento di iniziare un nuovo capitolo nella mia vita”

22/05/2026 | 11:21:45

Il difensore del Siviglia, Cesar Azpilicueta, ha annunciato sul proprio account X di voler chiudere la propria carriera da professionista al termine della stagione.

Questa la lettera scritta dall’ex Chelsea e Atletico Madrid:

“Caro calcio, Oggi, voglio condividere con te che questa stagione sarà l’ultima come calciatore professionista. Dopo tanti anni vivendo il mio sogno, sento che è il momento di iniziare un nuovo capitolo nella mia vita. Per essere onesto, anche se mi sono preparato per questo momento, ho trovato difficile scrivere questa lettera. Dopo 20 stagioni, molte persone hanno avuto un ruolo importante nella mia carriera. Quando ho calciato per la prima volta un pallone da bambino a Pamplona con i miei compagni di scuola, non avrei mai immaginato il viaggio straordinario che mi attendeva. Sono grato per ogni momento: le vittorie, le dure sconfitte, le sfide e, soprattutto, le persone che ho incontrato e le amicizie che ho stretto lungo il cammino. Ai miei compagni di squadra, allenatori e a ogni membro dello staff di tutti i club di cui sono stato fortunato di far parte, grazie per avermi aiutato a crescere come persona e come giocatore ogni giorno. Indossare le maglie del CA Osasuna, Olympique Marseille, Chelsea FC, Atlético de Madrid, Sevilla FC e rappresentare il mio paese nei palcoscenici più grandi è stato un vero privilegio. Ogni momento ha significato tanto per me…

Ai tifosi: la vostra passione e il vostro sostegno mi hanno ispirato a dare il massimo ogni giorno. La vostra fiducia in me, specialmente nei momenti difficili, ha reso i momenti belli ancora più belli. Spero che abbiate visto un giocatore che ha sempre dato tutto per i vostri colori, con orgoglio e cuore. Alla mia famiglia: siete sempre stati al mio fianco e mi avete incoraggiato nei momenti difficili, il vostro amore e il vostro sostegno significano tutto per me. Spero che vi sentiate orgogliosi. Non avrei potuto realizzare nulla di tutto ciò senza di voi in questo viaggio. Il calcio mi ha dato così tanto: mi ha insegnato valori come il lavoro di squadra, il sacrificio, l’umiltà e il rispetto. Mi ha concesso l’opportunità di esplorare nuovi paesi, nuove culture e nuove lingue. Il mio cuore è pieno di gratitudine e ricordi che porterò con me in ciò che verrà dopo.

Con amore, César”.

Foto: X Azpilicueta