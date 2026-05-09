Azon: “Fabregas voleva che rimanessi ma sarebbe stato difficile trovare spazio. Appartengo ancora al Como e tornerò lì”

09/05/2026 | 13:05:03

L’attaccante del Como in prestito all’Ipswich Town, Ivan Azon, ha concesso un’intervista a AS. Queste le sue parole:

“Perché lasciare il Como nonostante la volontà di Fabregas di avermi a disposizione? La scorsa stagione è stata un po’ stressante per me perché sono arrivato al Como a gennaio e non ho nemmeno potuto fare il mio debutto a causa di un infortunio. Poi sono stato convocato per alcune partite ma non ho giocato. E il precampionato è andato incredibilmente bene per me. È stato difficile non giocare, e tutti i miei compagni di squadra mi volevano molto bene. Ho parlato con Cesc e mi ha detto che mi voleva. Ma mi rendevo conto che sarebbe stato difficile trovare spazio. Ecco perché ho deciso di andarmene; era importante per me giocare dopo i mesi che avevo passato. E l’Ipswich mi voleva. Se tornerò al Como? Non ho un’opzione di acquisto. Anche per me è un po’ un’incognita, ma io appartengo ancora al Como e in linea di principio tornerò lì. Arrivo da una squadra dove mi sono sentito molto bene, dopo aver ottenuto la promozione che è molto complicata. Ho anche voglia di tornare dai miei compagni. Se ho già parlato con Fabregas? Ho ricevuto un suo messaggio di congratulazioni. Ma ora non credo che stia pensando alla prossima stagione, sono concentrati a qualificarsi per la Champions”.

Foto: sito Como