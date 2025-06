Aznou avvisa il Bayern: “Voglio giocare, se non posso farlo qui servirà una soluzione”

22/06/2025 | 16:45:52

Il talento del Bayern Monaco, Adam Aznou, terzino sinistro nato in Spagna e di nazionalità marocchina, parla del suo futuro e del possibile addio al club bavarese nel corso di questa estate. “Il mio futuro non è chiaro. Voglio giocare. Se non avrò spazio al Bayern, dovremo trovare una soluzione” ha detto in una intervista a Bild.

FOTO: X Bayern Monaco