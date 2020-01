Parte bene il Barcellona di Quique Setien che, faticando non poco, batte il Granada per 1-0. Azione corale e gol di Messi su assist di Vidal al minuto 76. Andalusi in dieci dal 69′ per l’espulsione di Sanchez. I blaugrana tornano in testa agganciando il Real Madrid a quota 43.

Foto: Barcellona Twitter