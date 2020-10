AZ Alkmaar, Maxim Gullit esordisce in prima squadra. Ruud: “Sono orgoglioso figlio”

Un nuovo Gullit pronto a prendersi la scena del calcio europeo. Troppo presto per dirlo per ora, ma il primo passo è stato fatto. Maxim Gullit ha esordito ieri sera con la maglia dell‘AZ Alkmaar, nel corso della gara vinta dagli olandesi per 4-1 contro il Rijeka in Europa League.

Il difensore, classe 2001, era in panchina anche al San Paolo, con il Napoli, settimana scorsa, ma non aveva esordito.

Maxime, figlio di Ruud Gullit e nipote di Johan Cruyff (sua madre è Estelle Cruyff, figlia del fuoriclasse olandese), non può non avere il calcio nel sangue e il dna da campione. Rispetto al nonno e al padre gioca indietro, in difesa, ma non è detto che non possa diventare un fuoriclasse nel suo ruolo.

A congratularsi con lui, tramite Instagram, il papà Ruud, che ha postato una foto, dove ha scritto: “Sono fiero di te!”.

Foto: Twitter AZ