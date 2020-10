AZ Alkmaar, 8 nuovi positivi al Covid, 13 in totale. La squadra partirà lo stesso per Napoli

Un caso simile al Genoa sta accadendo in questi giorni all’Az Alkmaar che ha comunicato come ci siano ben 13 giocatori positivi al Covid-19, 8 nell’ultima serie di tamponi effettuata ieri.

Al momento la gara con il Napoli si giocherà secondo l’Uefa, a meno che le autorità locali non la proibiscano, l’AZ si recherà in Italia mercoledì con 17 persone.

Di seguito, il comunicato ufficiale diramato dall’AZ Alkmaar: “Martedì pomeriggio all’AZ, sono state rilevate otto nuove infezioni da Covid-19 all’interno del gruppo di giocatori. In totale, tredici giocatori sono ora infettati dal virus. L’AZ ha seguito attentamente le procedure applicabili negli ultimi mesi. La maggior parte dei giocatori testati positivamente non mostra sintomi. Poiché durante la selezione sono state rilevate infezioni, AZ ha intrapreso un’azione preventiva e, tra le altre cose, ha effettuato test aggiuntivi in modo che i casi ora dimostrati potessero essere rilevati. La scorsa settimana, nove persone sono risultate positive, tre di loro ora sono risultate negative. L’Uefa farà giocare la gara con il Napoli di giovedì sera e la squadra partirà per Napoli a meno che non venga bloccata da aziende sanitarie locali”.

Fonte Foto: Twitter Uefa