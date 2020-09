AYHAN, IL DIFENSORE COL VIZIO DEL GOL

Trentanove gol nelle giovanili dello Schalke 04. Basta questo numero per capire che tipo di difensore è Kaan Ayhan: un goleador. Classe 1994, è stato acquistato dal Sassuolo in questa sessione di mercato. Alto 1 metro e 85 centimetri, è un centrale di ruolo, ma può giocare anche terzino destro e mediano. Un jolly nella squadra di mister De Zerbi, dove giocherà assieme al connazionale Muldur.

Ayhan è infatti un nazionale turco, con la cittadinanza tedesca. Nasce calcisticamente proprio in Germania, nelle giovanili dello Schalke 04, in cui realizza 15 gol nell’U17 e 24 nell’U19. Nel 2013 il passaggio in prima squadra, dove colleziona 31 presenze in 3 anni. Poi il trasferimento in prestito all’Eintracht Francoforte. L’esperienza si rivela però sfortunata: Ayhan scende in campo solo 2 volte, così si trasferisce per 4 anni al Fortuna Dusseldorf, che lo impiega in 113 partite. Lui si fa trovare pronto e realizza altri 8 gol.

Con la Turchia ha esordito in U21 nel 2013 e in nazionale maggiore nel 2016: 4 reti in totale.

Adesso l’esperienza in Italia, nei neroverdi. Con la speranza, per lui e per i fantallenatori che gli daranno fiducia, di portare a casa tanti gol.

Foto: sito Sassuolo