Ayè esulta: “E’ una vittoria che ci carica per il Monza”

Al termine della partita vinta contro il Perugia, Ayè è intervenuto in conferenza stampa e ha rilasciato queste dichiarazioni: “Il campionato è stato lungo, ma la carica mentale dopo una partita così ci dà ancora più voglia di andare a fare battaglia mercoledì con il Monza. Flavio ha fatto una giocata bellissima, io dovevo solo mettere il piede per fare gol . So che è il mio primo gol al Rigamonti con il pubblico, ma non mi sono concentrato sui tifosi, solo sull’obiettivo che abbiamo. A chi dice che l’anno scorso ho segnato tanto perchè c’erano le porte chiuse dico che prima di venire a Brescia facevo gol anche con il pubblico. Ringrazio il presidente per come mi sostiene sempre. Forse stasera sarà lui a ringraziare me”

Foto: Twitter Brescia