AWONIYI, IL MOTIVO PER CUI L’UNION BERLIN PUO’ SOGNARE L’EUROPA

Taiwo Awoniyi è l’autore del gol che ha aperto le marcature in Union Berlin-RB Lipsia, anticipo della 14a giornata di Bundesliga andato in scena ieri sera. La gara è stata vinta dai padroni di casa che, raggiunti da Nkunku, si sono riportati avanti grazie a Baumgartl.

L’Union Berlin può sognare, essendo momentaneamente al quarto posto in classifica, anche e soprattutto grazie ai gol di Awoniyi. Andiamo a conoscerlo meglio:

Taiwo Michael Awoniyi nasce a Ilorin il 12 agosto del 1997, è un attaccante nigeriano dell’Union Berlin.

Prima punta tecnica, veloce e dotata di una buona struttura fisica, che non pecca di creatività e di abilità nel gioco aereo.

Cresce nell’Imperial Academy, di proprietà dell’ex calciatore Seyi Olofinjana, che si accorse di lui in un torneo organizzato dalla Coca Cola nel 2010.

Dopo cinque anni all’Academy, il 31 agosto 2015 il Liverpool acquista il suo cartellino per poco più di 1 milione di euro, e lo gira in prestito all’FSV Francoforte. Chiude la stagione con 13 presenze, un gol e un assist in Bundesliga 2.

Nell’estate sucessiva Awoniyi parte per un altro prestito, stavolta al NEC Nijmengen, club di Eredivisie.

Inizia con l’Under 21, ma dopo 5 gol e un assist in 6 apparizioni si merita la convocazione con la prima squadra, con la quale fa registrare 2 centri in 18 presenze.

Altro anno, altro prestito: la stagione 2017-18 lo vede volare in Belgio, al Royal Excel Mouscron.

Un anno importante per la crescita di Taiwo, che si mette sempre più in vetrina con 14 gol in Jupiler Pro League.

Nel successivo prestito al Gent non conferma le aspettative, e riparte alla volta del Mouscron e del Mainz senza brillare particolarmente.

E’ a Berlino, all’Union, che il nigeriano trova le migliori sensazioni: 19 gol e 7 assist in 45 gare, e un prestito dal quale viene riscattat: i tedeschi credono in lui e versano 6.5 milioni di euro nelle casse del Liverpool nello scorso mese di luglio. Un cartellino che è stato di proprietà dei Reds per ben sei anni, ma che non lo ha mai visto scendere in campo ad Anfield, soprattutto per motivi legati ai permessi di lavoro. Le uniche comparse arrivano in qualche amichevole estiva, prima di partire per un’altra tappa in prestito.

Con la Nigeria fa parte delle rappresentative Under 17, Under 20 e Under 23, vincendo il Mondiale con la prima e la Coppa d’Africa con la seconda. Il 7 ottobre scorso fa il suo esordio con la Nazionale maggiore, nello 0-1 contro la Rep. Centrafricana.

Taiwo è terzo nella classifica marcatori della Bundesliga dopo 14 giornate, ha battuto i portieri avversari ben 9 volte ed è dietro soltanto a fenomeni di fama mondiale come Lewandowski e Haaland.

Funziona a meraviglia il tandem con la star Max Kruse, che lo manda costantemente in porta con le sue capacità e la sua tecnica sopraffina. Il tecnico Urs Fischer ha messo il suo attaccante in condizione di brillare al meglio: “L’importante è che stia con i piedi per terra”, ha detto.

Ma ora non è semplice restare con i piedi per terra, l’Union Berlin culla il sogno di ottenere un posto in Europa, trascinata dai gol del suo talento nigeriano: la stagione è lunga, eppure ci sono tutte le basi per pensare in grande. Foto: Twitter personale Awoniyi